«Все хорошо, просто хочется денег»

На продажу в Троицке выставлена площадка бывшего дизельного завода. Цена объекта общей площадью 13,5 тыс. кв. м составляет 280 млн руб. Собственник в объявлении заявляет о срочной продаже. С 2010 года завод признан банкротом из-за множества долгов перед другими предприятиями. Эксперты считают, что перспективы продажи зависят от состояния здания. Сам объект может стать площадкой для открытия импортозамещающего производства, но перспективы у площадки пока небольшие.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Завод признали банкротом 13 лет назад из-за больших долгов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Завод признали банкротом 13 лет назад из-за больших долгов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

На сайте Avito 10 ноября появилось объявление о продаже части старого дизельного завода в Троицке на Заводской улице. Объект представляет собой одноэтажное здание общей площадью 13,5 тыс. кв. м. Как сказано в объявлении, вместе с помещением продается и рабочее оборудование — два мостовых крана грузоподъемностью 10 т и кран-балка грузоподъемностью 3,5 т. На производстве есть электричество и газ. Подчеркивается, что продажа срочная, от единственного физического лица. Собственник готов обсуждать стоимость «только у ворот». Цена за объект в объявлении — 280 млн руб.

Троицкий дизельный завод начал работать в 1957 году. Его первой продукцией стали машины для поверхности литья и поковок, далее выпускались судовые дизели. В 2009–2010-х годах ОАО «Троицкий дизельный завод» было признано банкротом. Одним из совладельцев был челябинский бизнесмен Дмитрий Черкасов. С этого момента предприятие стало неоднократно получать в свою сторону судебные иски. Сначала в прокуратуру Троицка обратились сотрудники завода с претензией о невыплате заработной платы. По данным государственной инспекции труда в Челябинской области, в 2010 году была проведена проверка, в результате которой выявили задолженность по выплате зарплаты в размере 10 млн руб. перед 678 сотрудниками. Руководители предприятия были привлечены к административной ответственности в виде штрафа. Однако работникам так и не были выплачены деньги. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 145.1 УК РФ.

Далее завод ожидала череда исков от ряда предприятий. Все они требовали взыскать с организации задолженности по оплате. Всего в картотеке арбитражных дел с 2010 по 2013 год находятся иски порядка 14 компаний и организаций. В их числе — инспекция Федеральной налоговой службы. По данным «СПАРК-Интерфакс», ОАО «Троицкий дизельный завод» было признано банкротом и ликвидировано в 2014 году. Несколько лет назад вокруг завода снесли ряд помещений.

На вопрос «Ъ-Южный Урал» о причинах продажи представитель собственника сказал: «Денег хочется, срочно. Все здоровы, все хорошо, но просто хочется денег».

Руководитель департамента оценки и консалтинга Commonwealth Partnership Константин Лебедев считает, что стоимость завышена в полтора-два раза. «Теоретически, можно использовать здание под холодный склад или производственные цеха. Надо понимать, в каком состоянии находится крыша. Судя по фотографиям, и нормального пола тоже нет»,— отмечает эксперт.

Ведущий эксперт управляющей компании «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов стоимость помещения считает адекватной, поскольку цена за квадратный метр, указанная в объявлении,— средняя для объектов этого типа в Челябинской области и в Уральском федеральном округе. Однако требуется более тщательный осмотр здания, это и повлияет на конечную стоимость здания.

Говоря о перспективах инвестирования в предприятие, эксперт выделил три ключевых фактора. «Во-первых, объект расположен на территории бывшего дизельного завода. Возникает вопрос: отделена ли площадка от остальной площади предприятия? Во-вторых, разделены ли коммуникации помещения и бывшего завода, насколько они независимы друг от друга? Например, если электричество или водоснабжение проходят от завода к объекту, значит он зависим от такой схемы снабжения. В случае конфликта ресурсы ему могут быть перекрыты, а это также влияет на стоимость. В-третьих, важно знать обременения объекта. Например, если город хочет построить рядом дорогу или жилье, а здание этому частично мешает, то его часть сносят. Это тоже влияет на стоимость»,— рассказал Дмитрий Баранов.

По его мнению, здание может быть интересно бизнесу из разных отраслей.

«Это готовое производственное здание с коммуникациями и оборудованием, то есть расходы покупателя сразу уменьшаются, ему не надо строить здание с нуля. В объявлении говорится, что возле объекта развита автомобильная и железнодорожная инфраструктура. Это тоже может быть интересно бизнесу».

Для покупателя также имеет значение наличие в городе и области предприятий, для которых на объекте можно организовать производство каких-либо комплектующих и оборудования. Таким образом, решается проблема сбыта продукции, говорит эксперт. «Не стоит забывать и о программе импортозамещения в стране, а также о переориентации на торговлю со странами Востока и Юга. Создание на данном объекте производства для участия в этих проектах вполне реально. В целом завод может продаться быстро»,— подмечает Дмитрий Баранов.

Промышленный эксперт Леонид Хазанов отмечает, что собственник вряд ли сможет получить за объект желаемую сумму. «Здание нуждается в капитальном ремонте и приведении имеющейся инфраструктуры в порядок. К тому же Троицкий дизельный завод расположен вдалеке от областного центра. Потенциальные инвесторы могут выбрать что-нибудь поближе и получше».

Эксперт предполагает, что в этом комплексе можно было бы создать металлургическое производство. «Однако проект Троицкого металлургического завода уже создавался на площадке бывшего дизельного предприятия. И успехом он не увенчался. Можно организовать склады, но опять-таки, если бы здание находилось неподалеку от Челябинска. Поэтому перспективы прихода инвесторов выглядят туманными»,— комментирует Леонид Хазанов.

Ольга Воробьева