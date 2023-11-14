Райффайзенбанк за 9 месяцев получил почти 93 млрд руб. чистой прибыли

Райффайзенбанк за девять месяцев 2023 года получил почти 92,9 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ, следует из отчетности (.pdf) кредитной организации. Активы банка по состоянию на 30 сентября составили 2,292 трлн руб., увеличившись с января текущего года на 9,6%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Средства клиентов банка за отчетный период выросли на 3,4%, до 1,652 трлн руб. Собственные средства банка на 30 сентября достигли 394,7 млрд руб., с начала года показав рост на 29,3%. Кредитный портфель после вычета резервов увеличился на 9,5%, до 1,350 трлн руб.

В марте Европейский центральный банк (ЕЦБ) потребовал от австрийской банковской группы Raiffeisen Bank закрыть свой бизнес в России. Raiffeisen Bank заявил, что изучает варианты будущего своей российской «дочки», но в итоге перенес выделение российского бизнеса на конец года. С августа Райффайзенбанк приостановил прием и покупку наличных долларов и евро у физлиц. В октябре банк прекратил прием рублей на валютные счета через кассы, а с ноября ограничил географию переводов в размере более €30 тыс. ежемесячно.

В 2022 году российский банковский сектор на фоне санкций получил прибыль в размере 203 млрд руб. В 2021 году российские банки заработали 2,4 трлн руб. По итогам 2023 года Центробанк ожидает прибыль российских банков на уровне 2,9–3 трлн руб.

О ситуации в банковской сфере — в материале «Банки придерживают депозиты».

Лаура Кеффер