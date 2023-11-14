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Коммерсантъ FM
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Экспорт чипов памяти из Южной Кореи вырос впервые за 16 месяцев

Экспорт чипов памяти из Южной Кореи по итогам октября составил $4,5 млрд, что на 1% больше, чем в прошлом году, сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на данные Министерства торговли, промышленности и энергетики страны. Это первый за 16 месяцев случай роста объема продаж за рубеж южнокорейских чипов памяти. В сентябре он сократился на 18%.

Фото: Thomas White / Illustration / Reuters

Фото: Thomas White / Illustration / Reuters

Как отмечается в пресс-релизе министерства, небольшой рост экспорта чипов памяти связан прежде всего с их подорожанием. Так, средняя цена на 8-гигабитную DRAM в октябре достигла $1,50 по сравнению с закупочной ценой $1,31, зафиксированной по итогам третьего квартала.

Объем экспорта полупроводников в целом продолжает сокращаться, хотя благодаря чипам памяти в октябре падение составило всего 4,7% по сравнению с прошлым годом. Это лучший показатель с начала года. Продажи дисплеев, прежде всего OLED-дисплеев для мобильных устройств, выросли на 13,1%, до $2,3 млрд. Но все остальные статьи экспорта продолжили падение. Так, экспорт мобильных телефонов упал на 3,3%, персональных компьютеров — на 26,2%, а коммуникационного оборудования — на 23,4%.

В итоге общий объем экспорта цифровых и коммуникационных технологий (ICT) по итогам октября составил $17 млрд, что на 4,5% ниже, чем в прошлом году. Это уже 16-й месяц падения южнокорейского экспорта ICT подряд.

Кирилл Сарханянц

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