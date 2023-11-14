Дмитрий Азаров присутствует на заседании самарской губдумы

Глава Самарской области Дмитрий Азаров присутствует на заседании самарской губернской думы во вторник, 14 ноября. В повестке отсутствует вопрос утверждения главы кабинета министров региона.

В настоящее время врио главы кабинета министров в Самарской области является Виктор Кудряшов, занимавший эту должность и во время предыдущего губернаторского срока господина Азарова. Чиновник отсутствует на заседании губдумы.

По данным «Ъ-Волга», у губернатора могли возникнуть сложности с согласованием кандидатуры господина Кудряшова в администрации Президента РФ из-за того, что сын врио предправительства попал под проверку Госдумы как релокант, критиковавший СВО, президента Владимира Путина и действующую власть в РФ. Материалы были переданы в Генпрокуратуру, Следственный комитет, МВД и ФСБ России.

Евгений Чернов