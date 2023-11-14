Северилов Андрей Владимирович

Родился в 1979 году в Курской области. Окончил прокурорско-следственный факультет Военного университета Минобороны. С 2012 года — владелец управляющей компании «Давинчи» и холдинговой компании «Давинчи». C 2020 года входит в совет директоров ООО «Сибирский титан» — совместного предприятия холдинговой компании «Давинчи» (75%) и Сибирского химического комбината (структура госкорпорации «Росатом», 25%). Владеет миноритарной долей в Локо-банке. С конца 2020 года — председатель совета директоров транспортной группы FESCO.

Увлекается современным искусством, библиофил. Владеет издательским домом «Арт.Собрание». Издатель журналов об искусстве BlackSquare и «Собрание». Член попечительского совета Государственной Третьяковской галереи и ГМИИ имени Пушкина. Учредитель благотворительного фонда помощи детям «От сердца к сердцу».