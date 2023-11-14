Индустриализация множит технологии

По мнению экспертов, за последние семь-восемь лет цифровизация в России прошла путь от красивой, но не совсем понятной концепции до реальных проектов. Все больше предприятий видят ценность внедрения цифровых проектов, а инженерные компании наращивают опыт и персонал для их реализации. Корреспондент Guide Антонина Егорова разбиралась, как сегодня цифровизируется промышленная отрасль в Санкт-Петербурге.

Эксперты уверены, что степень цифровизации промышленности будет только расти. Такой вывод можно сделать, наблюдая, как активно инвестируются средства в цифровые проекты, совершенствуется нормативная база и многое другое. «На сегодняшний момент общий объем инвестиций частных компаний в цифровизацию в России составляет 2,2% ВВП. При этом 63% крупных и средних предприятий сохраняют тенденцию роста инвестиционной активности в цифровое и технологическое развитие, а 26% предприятий промышленности заявили об увеличении востребованности инвестиций в цифровые технологии. Отдельно стоит отметить, как модернизируются программы обучения в вузах и колледжах: появляются новые дисциплины и профессии, такие как аналитики больших данных, инженеры по искусственному интеллекту, 3D-проектировщики, создатели цифровых моделей. Это обеспечит промышленность опытными специалистами в будущем»,— рассказывает Ольга Макова, директор департамента нефти и газа группы «Рексофт».

При этом цифровизация промышленной отрасли Петербурга, по словам Андрея Пыжова, руководителя направления «Промышленность» компании ITentika, в целом развивается примерно в схожем с другими городами РФ темпе. Об опережающих векторах можно говорить скорее в разрезе определенных отраслей промышленности.

«Сегодня Петербург занимает девятое место в рейтинге регионов по показателю "Цифровая зрелость" и второе место в рейтинге цифровизации "IQ городов" России. Таким образом, у города есть все шансы стать крупным федеральным IT-центром. Но пока Северная столица все же уступает в цифровизации таким городам, как Москва, Казань, Уфа, и связано это с неэффективной работой администрации, а также со слабой вовлеченностью в процесс государственных проектов»,— считает Наталия Шувалова, доцент экономического факультета РУДН.

Векторы развития

Наиболее активно в промышленной отрасли сегодня развиваются направления цифровизации, способные принести реальную добавленную стоимость для предприятий, но которые ранее не могли быть внедрены ввиду ограниченной доступности таких технологий. «Многие компании сейчас активно используют цифровые двойники предприятий, технологии искусственного интеллекта, виртуальную и дополненную реальности, различные программные платформы для анализа разнородных данных и многое другое для решения сугубо технологических задач с целью увеличения прибыли, уменьшения расходов и оптимизации производства. Например, VR- и AR-технологии с успехом применяются в компьютерных тренажерных комплексах для качественного обучения сотрудников перед реальным выходом "на площадку". А ИИ в промышленности имеет целый ряд задач в плане диагностики оборудования, оптимизации режимов работы технологических процессов и потребления энергоресурсов, визуального распознавания образов или дефектов, выполнения рутинных работ в трудных условиях»,— поясняет госпожа Макова.

По мнению господина Пыжова, в текущем году явно виден тренд на активное развитие цифровизации в машиностроительной, транспортной и нефтегазовой отраслях, что отчасти обусловлено необходимостью перехода на отечественные решения. «В качестве наиболее активно развивающихся направлений можно выделить системы усовершенствованного планирования и управления производством (MES-системы), системы управления проектами, машинное зрение, а также заказную разработку ПО, что связано с неполным покрытием требуемого функционала существующими коробочными решениями»,— добавляет эксперт.

Ольга Макова среди наиболее активно цифровизирующихся отраслей выделяет нефтегазовую, химическую и нефтехимическую, горнорудную и машиностроительную, так как здесь даже небольшое положительное изменение в работе при внедрении цифровых технологий может привести к значительным результатам на выходе. Так, внедрение систем предиктивной аналитики оборудования с ИИ способно снизить стоимость ремонта и обслуживания на 15% и сократить внеплановые простои на 30%. А внедрение систем оптимизации для более эффективного использования производственных мощностей может увеличить качество выпускаемой продукции на 10%.

Как отмечает госпожа Шувалова, сегодня проекты «Индустрии 4.0», реализованные на предприятиях Петербурга, основаны на массовом внедрении в промышленность информационных технологий, масштабной автоматизации бизнес-процессов, проектах цифровой модели предприятия, распространении искусственного интеллекта, создании «безлюдного» производства. Промышленные предприятия адаптируются к новым условиям, и российские аналоги многих западных IT-решений, ушедших с рынка, уже доступны для применения.

По словам Филиппа Чистова, директора по маркетингу Isource, цифровизация промышленных предприятий региона растет опережающими темпами. Это касается как системообразующих предприятий, поставивших задачу наращивать уровень цифровой зрелости, так и других предприятий, для которых «цифра» — база повышения конкурентоспособности и снижения издержек. «Внедрение цифровых продуктов и модернизация бизнес-процессов наиболее активно происходят в направлении логистики, снабжения, закупочной деятельности, автоматизации рутинных операций. Отдельно отмечу спрос на цифровые двойники, которые позволяют моделировать ситуацию в динамично меняющемся рыночном окружении»,— поясняет он.

«Важные для петербургской промышленности отрасли, в которых задействовано около 700 крупных и средних предприятий — станкостроение, приборостроение, изготовление электроприборов, производство оптики. В городе функционирует пять пивоваренных заводов, обеспечивающих 20% рынка пива в России. В области лидеров цифровизации выделяются нефтегазовые компании, предприятия металлургии, нефтехимии и переработки, за ними следуют предприятия пищевой промышленности. Интегрируемый уровень цифровизации демонстрируют предприятия ООО "Новатэк-Усть-Луга", ООО "Газпромнефть-БМ", АО "Кольская ГКМ", ООО "Пивоваренная компания «Балтика»", ООО "Газпром переработка", управляемый уровень цифровизации представлен на АО "ПО Севмаш", АО "БАТ-СПБ", первичный уровень зафиксирован на АО "Архангельское ЦКБ", АО "ЦС Звездочка"»,— перечисляет госпожа Шувалова.

По мнению эксперта, в Северной столице также изменилась сфера применения цифровых решений в промышленности. Если раньше цифровизация затрагивала только производственные процессы, то в настоящее время системы контролируют также продуктивность и поведение персонала. Например, внедрение видеоаналитики способствовало контролю за тем, как сотрудники выполняют свои производственные операции и соблюдают правила техники безопасности.

«Однако цифровизация топливно-энергетического комплекса региона тормозится из-за высокой зарегулированности отрасли, в металлургии есть большой дефицит финансовых ресурсов, в машиностроении — проблема низких требований заказчика-государства к инновационным решениям. Одно из перспективных направлений цифровой трансформации демонстрирует инжиниринговый центр Санкт-Петербургского политехнического университета CompMechLab, который разработал технологию цифровых двойников для высокотехнологичных российских компаний, в 2022 году вступил в действие ГОСТ по цифровым двойникам изделий. Функционал платформы включает систему деятельности в области цифрового инжиниринга и виртуальных испытаний объектов. Внедрение инновационного проекта "Цифровая верфь" предполагает создание 3D-модели цифровых двойников, которые позволяют объективно оценить состояние судов и их изменения в ходе эксплуатации. Использование цифровых двойников дает возможность моделировать также внештатные ситуации в судостроении на Северной верфи, Адмиралтейских верфях, Балтийском заводе»,— заключает госпожа Шувалова.

Помехи развитию

Несмотря на всю важность, эксперты обращают внимание, что процесс цифровизации не всегда идет гладко. В основном развитие цифровизации промышленной отрасли затрудняют такие факторы, как недостаток готовых решений, дефицит квалифицированных кадров, а также низкая цифровая зрелость отдельных предприятий, то есть неготовность к внедрению цифровых решений по ряду направлений, что отчасти обусловлено отсутствием опыта применения грамотных методологий при выборе и проектировании решений.

С уходом иностранных производителей многие зарубежные ноу-хау стали недоступны, и тренд импортозамещения становится все более актуальным. «На уровне государства для подобных целей на территории РФ уже организовано 35 индустриальных центров компетенций (ИЦК) по замещению зарубежных отраслевых цифровых продуктов и решений с основной задачей — обеспечить переход на отечественные технические решения в ключевых отраслях экономики. Но потребуется некоторое время для разработки собственных продуктов и решений, обучения специалистов для внедрения сложных проектов цифровизации»,— говорит госпожа Макова.

Что касается Петербурга, то, по мнению госпожи Шуваловой, предприятия региона недооценили процесс трансформации в целом и столкнулись с такими проблемами, как консервативность персонала, неготовность IT, непрозрачность части индустрии, отсутствие клиентоориентированности, а также сложность перехода с импортного IT-решения на отечественное. «Стоит также отметить, что российские приборы в основном завязаны на импортные компоненты, микропроцессоры и полупроводники, что приводит к удорожанию процесса цифровизации»,— указывает она.