ГУП на ГУП попадает

В ноябре в Республике Хакасии приступит к работе новый ГУП РХ «Хакасресводоканал». Он получит имущество другого госпредприятия — обанкроченного «Хакресводоканала», имеющего долги на 547 млн руб. Кредиторы банкрота уже приняли решение о прекращении производственной деятельности последнего.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Ведерников, Коммерсантъ Фото: Александр Ведерников, Коммерсантъ

На базе систем водоснабжения и водоотведения обанкроченного ГУП РХ «Хакресводоканал» власти Республики Хакасии создают новое госпредприятие. Об этом сообщили в министерстве имущественных и земельных отношений региона. «В настоящий момент идет регистрация юридического лица в Федеральной налоговой службе, уже утвержден устав предприятия»,— говорится в сообщении. По данным минимущества Хакасии, новый ГУП «Хакасресводоканал» заработает в ноябре.

Как уточнил „Ъ-Сибирь“ первый заместитель министра имущественных и земельных отношений региона Дмитрий Панарин, новое предприятие получило название ГУП «Хакасресводоканал». Оно было создано постановлением правительства Хакасии в сентябре этого года. «Указанному предприятию планируется передать имущество ГУП РХ „Хакресводоканал“, которое в соответствии с нормами федерального закона „О водоснабжении и водоотведении“ не может быть отчуждено, в том числе в рамках процедуры банкротства, в частную собственность (объекты централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения и иные объекты, задействованные в процессе водоснабжения и водоотведения)»,— пояснил господин Панарин.

Согласно сентябрьскому постановлению республиканского правительства, предметом деятельности создаваемого ГУПа являются водоснабжение, водоотведение и очистка сточных вод населенных пунктов региона на межмуниципальном уровне. Его учредителем выступает минимущество Хакасии, которое формирует уставный капитал в размере 22 млн руб.

Создание нового юрлица стало необходимым вследствие банкротства ГУП «Хакресводоканал». Конкурсное производство было введено еще в ноябре 2017 года по иску ООО «Абаканэнергосбыт». В реестр кредиторов вошли также «МРСК Сибири», Сбербанк и еще ряд юрлиц. В решении арбитражного суда Хакасии о банкротстве ГУПа говорилось о суммарной кредиторской задолженности в 546,6 млн руб. Немногим ранее, в сентябре 2017-го, как сообщал „Ъ-Сибирь“, к шести годам колонии за особо крупное мошенничество был приговорен бывший первый заместитель главы республики Александр Голышев. Его признали виновным в создании и руководстве преступной группой, похитившей у «Хакресводоканала» свыше 100 млн руб. (мошенническая схема заключалась в подписании фиктивных договоров аутсорсинга).

Правительство республики тогда выступало за внешнее управление ГУПом. «Целесообразно создать одно или несколько акционерных обществ и провести замещение активов; размер уставных капиталов, сформированных из балансовой стоимости основных средств должника, составит более 50% от общего размера требований кредиторов, включенных в реестр; рыночная стоимость созданных обществ значительно превысит размер кредиторской задолженности, что в комплексе со взысканием дебиторской задолженности позволит сформировать конкурсную массу, достаточную для расчетов со всеми кредиторами»,— предлагало руководство региона. Но эта позиция не нашла поддержки в арбитраже. В июле 2019 года имущественный комплекс ГУП «Хакресводоканал» был выставлен на торги с начальной ценой 0,98 млрд руб., но не реализован.

ГУП РХ «Хакресводоканал» до сих пор обеспечивает водоснабжением и водоотведением население и объекты социально-бытовой сферы, занимается очисткой стоков. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2022 году предприятие получило выручку в объеме 285,9 млн руб., убыток составил 84,8 млн руб. В определении арбитражного суда, датированном 24 октября 2023 года, указывается, что среднесписочная численность работников предприятия составляет 434 человека с фондом оплаты труда в 15,5 млн руб. Средняя ежемесячная выручка предприятия за коммунальные услуги — 24,7 млн руб.

Согласно сообщению конкурсного управляющего Оксаны Николаевой, 30 октября 2023 года состоялось собрание кредиторов ГУП «Хакресводоканал», которое приняло решение прекратить хозяйственную деятельность должника.

Валерий Лавский