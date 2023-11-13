Охотники за иностранцами

Свердловский областной суд приступил к рассмотрению уголовного дела уроженцев Таджикистана, которые, по версии следствия, организовав банду, с 2013 года занимались разбойными нападениями на граждан Китая. На предварительном заседании суд продлил им арест на полгода. Защита подсудимых считает, что мера пресечения не должна быть связана с лишением свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

На скамье подсудимых находятся уроженцы Таджикистана Идибой Худжаназаров, Рамазон Сайдамиров, Зайниддин Бахромов, Юсуф Джобиров, Далерджон Махмаджонов. Они обвиняются по ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 209 (участие в устойчивой вооруженной группе или в совершаемых ею нападениях). Следствие предполагает, что в банду входили еще несколько человек, сейчас их местонахождение устанавливается.

Как следует из материалов дела, одним из организаторов банды является Идибой Худжаназаров — он привлек в нее других участников и достал пистолеты с патронами. «Целью банды было хищение денежных средств, принадлежащих иностранным гражданам и организациям.

Общий объем похищенных средств составил около 53 млн руб.»,— рассказала гособвинитель Марина Отраднова. В течение десяти лет — с 2013 по 2023 год — банда совершила четыре нападения на граждан Китая, имеющих при себе крупные суммы денег.

В основном преступники нападали днем. Так, говорится в деле, 11 февраля 2013 года в районе рынка «Таганский ряд» участники ОПГ под угрозой применения оружия похитили у гражданина КНР более 3 млн руб. Следующее нападение они совершили зимой 2015 года: похитили у иностранца 27 млн руб. возле здания банка «Нейва» на улице Чапаева.

В августе 2016 года группировка похитила у гражданина КНР 15,6 млн руб. в районе «Уралмаша». В 2017 году бандиты совершили нападение на жителя Китая на Сортировке, отобрав у него 7 млн руб.

Члены ОПГ во главе с Идибоем Худжаназаровым были задержаны 23 февраля 2023 года. Железнодорожный суд Екатеринбурга заключил их под стражу. На предварительном заседании по рассмотрению их уголовного дела срок заключения в СИЗО был продлен до 30 апреля 2024 года. Адвокат Юсуфа Джобирова Артем Зайцев пообещал обжаловать это решение. Защита Далерджона Махмаджонова отметила, что ее подзащитный «сотрудничал с органами следствиями» и поэтому ему надо избрать другую меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества.

Рассмотрение уголовного дела отложено до 21 ноября.

Мария Шараева, Екатеринбург