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Коммерсантъ FM
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Умер продюсер сериала «Эйфория» Кевин Турен

Американский продюсер Кевин Турен умер в возрасте 44 лет, об этом сообщил его отец изданию Deadline. Кевин Турен работал над сериалами «Эйфория» и «Идол».

Фото: Jordan Strauss / Invision for Producers Guild of America / AP Images / AP

Фото: Jordan Strauss / Invision for Producers Guild of America / AP Images / AP

Продюсер скончался на этих выходных в Лос-Анджелесе. Причина его смерти пока неизвестна. «Кевин был настолько особенным, что без него этот мир станет меньше»,— приводит издание Deadline слова его отца, Эдварда Турена.

Кевин Турен родился в Нью-Йорке в 1979 году. Изучал кинематографию в Колумбийском университете, после начал работу в киноиндустрии. Он был продюсером фильмов «Рождение нации» (2016), «Волны» (2019), «Мальком и Мари» (2021).

Наибольшую известность ему принесла работа над сериалом «Эйфория». Сериал выходит с 2019 года на телеканале HBO. В нем показана жизнь подростка Ру, страдающей от наркозависимости, которая недавно вышла из реабилитационной клиники. Главную роль в сериале исполнила американская актриса Зендея.

Дельгир Манджиева

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