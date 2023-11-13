Назначен новый руководитель МАУ «Самарская набережная»

Пост директора МАУ «Самарская набережная» заняла Елена Атанова. Руководителя предприятия представили в понедельник, 13 ноября, на еженедельном рабочем совещании в администрации Самары. До этого главой учреждения был Артемий Анисимов. Об этом сообщает мэрия.

Елена Атанова является уроженкой Куйбышева. У нее два высших образования: юриспруденция и государственное и муниципальное управление.

Ранее Елена Атанова работала управленцем в сфере строительства и территориального планирования. Также она занимала руководящие посты в министерстве строительства Самарской области.

В 2019 – 2020 году Елена Атанова руководила парком культуры и отдыха в Люберцах Московской области. После этого они замещала директора АНО «Комплексное пространственное развитие Самарской области».

Георгий Портнов