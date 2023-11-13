«ДМ-Инвест строй» выиграл торги по КРТ в районе Больших оврагов

Нижегородский спецзастройщик «ДМ-Инвест Строй» выиграл третьи региональные торги по продаже права комплексного развития застроенных территорий (КРТ) в Нижнем Новгороде. На аукционе компания после двух шагов от стартовой цены за 1,125 млн руб. приобрела право КРТ небольшого участка площадью 2,5 тыс. кв. м в границах улиц Дальняя и Большая Перекрестная. Договор с инвестором заключен до 28 сентября 2028 года. Один из претендентов, ООО СЗ «Стройриэлти и К», не был допущен на эти торги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участок под комплексное развитие территории на улице Перекрестная

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Участок под комплексное развитие территории на улице Перекрестная

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

В границах участка необходимо расселить четыре старых дома, в том числе один многоквартирный. Застройщик вправе будет построить дома высотой до девяти этажей, максимальный процент застройки территории по договору составил 31%, минимальный процент озеленения – 25%. ООО СЗ «ДМ-Инвест Строй» зарегистрировано в конце 2013 года, уставный капитал компании составляет 80 тыс. руб., бенефициар – Дмитрий Аляпин. Компания относится к группе «Каркас Монолит», которая уже застраивает этот район Нижнего Новгорода и занимается там расселением.

Иван Сергеев