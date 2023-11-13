На Сицилии началось извержение Этны

Извержение вулкана Этна, самого высокого действующего вулкана в Европе, началось на Сицилии. Об этом сообщила газета La Sicilia со ссылкой на национальный институт геофизики и вулканологии Италии.

Извержение лавы началось в юго-восточном кратере вулкана. Столб, состоящий из газов, пепла, обломков пород и вулканических веществ, поднимается до 4,5 тыс. м над уровнем моря.

Продукты вулканических выбросов фиксируют в коммунах Джарре и Рипосто, в том числе на автомагистрали Катания-Мессина на участке недалеко от города Ачиреале, а также в предгорных городах на востоке и юго-востоке.

Однако нынешняя фаза извержения пока не влияет на работу близлежащего аэропорта города Катания. Эксперты национального института геофизики и вулканологии Италии следят за извержением.

В марте 2017 года при извержении Этны пострадали десять человек. Из-за извержений воздушное пространство в районе вулкана часто закрывают.

Анастасия Ларина