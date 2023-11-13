На реконструкцию церкви XVIII века в Хохловке потратят 22 млн рублей

Краевое минзакупок объявило электронный аукцион на выполнение работ по реставрации объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Преображения», расположенного на территории архитектурно-этнографического музея «Хохловка». Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как указано в техническом задании, подрядчик должен самостоятельно разработать проекты производства работ и представить их на рассмотрение заказчику. Все работы требуется провести с 1 февраля 2024 года по 31 января 2025 года. Максимальная цена контракта определена в 22,1 млн руб. Итоги аукциона подведут 5 декабря.

Церковь Преображения построена в 1707 году в селе Янидор Чердынского уезда Пермской губернии. В феврале 1983 года здание церкви было разобрано и перевезено на территорию архитектурно-этнографического музея «Хохловка».