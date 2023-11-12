Главные новости за 12 ноября. Кубань, Крым, Адыгея
В Анапе задержали начальника санатория МВД России «Юность» в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями. Его заключили под стражу.
Погибшего в Сочи чувашского футболиста Алексея Лесина похоронили в Чебоксарах. На церемонию пришли его друзья, коллеги и семьи воспитанников спортсмена.
Готовившийся к аварийной посадке самолет из Сочи совершил благополучную посадку в Челябинске. На борту Boeing-737 находились 189 человек.
Направляющийся в Симферополь поезд проверили после угроз от пьяного пассажира. Состав задержали в Тамбовской области из-за проверочных мероприятий.
В Росгвардии рассказали об испугавшем жителей Краснодара аэростате «Око». Комплекс высотного видеонаблюдения на базе привязного аэростата предназначен для контроля обстановки во время проведения массовых мероприятий.
В Краснодаре новые автомобили подешевели на 8%, а подержанные подорожали на 22%. При этом с января по октябрь предложение на новые машины увеличилось на 16%, а на автомобили с пробегом снизилось на 14%.
В Краснодарском крае по итогам III квартала 2023 года число вакансий в группе профессий «Производство, сырье, сельское хозяйство» увеличилось на 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Отец погибшего в Сочи футболиста Алексея Лесина раскритиковал следствие. После этого председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Краснодарскому краю Андрею Маслову представить доклад о ходе расследования уголовного дела.
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