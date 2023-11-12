В Росгвардии рассказали об испугавшем жителей Краснодара аэростате «Око»
Комплекс высотного видеонаблюдения на базе привязного аэростата «Око» предназначен для контроля обстановки во время проведения массовых мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии Краснодарского края.
Комплекс высотного видеонаблюдения на базе привязного аэростата «Око»
Фото: Росгвардия Краснодарского края
Комплекс в режиме реального времени фиксирует происходящее на земле. Изображение выводится на экран оператора наземного мобильного комплекса Росгвардии. «Око» — «это не воздушный шар, не дирижабль и не иной загадочный объект», подчеркнули в ведомстве.
8 ноября жители Краснодара в соцсетях активно обсуждали летающий над городом «дирижабль». В Росгвардии тогда объяснили, что аэростат «Око» участвует в мерах высотного наблюдения в рамках учений.
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