Готовившийся к аварийной посадке самолет из Сочи приземлился в Челябинске

В Челябинске совершил благополучную посадку самолет с неисправными закрылками, вылетевший из Сочи. Как сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы, на борту Boeing-737 находятся 189 человек.

Самолет предварительно сообщил о возможной аварийной посадке. Экипаж сжег топливо и в 16:43 по мск штатно посадил воздушное судно в аэропорту Курчатова в Челябинске.

Среди 189 человек на борту семь членов экипажа и девять детей. Опоздание от графика приземления составляет почти час. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Татьяна Ручкина

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