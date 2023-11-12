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Направляющийся в Симферополь поезд проверили после угроз от пьяного пассажира

Пассажирский поезд Москва-Симферополь задержали в Тамбовской области из-за проверочных мероприятий. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу перевозчика «Гранд сервис экспресс».

Как сообщалось в Telegram-каналах, поезд был остановлен после того, как пьяный пассажир угрожал совершить теракт. Всех пассажиров временно высадили на станции Мичуринск-Воронежский для проверки состава.

В «Гранд сервис экспресс» отметили, что после проверки поезд отправился дальше по маршруту. Задержка поезда, по данным компании, составляет один час. Состав постарается сократить отставание.

Татьяна Ручкина

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