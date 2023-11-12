Отец погибшего в Сочи футболиста раскритиковал следствие, в СКР запросили доклад

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Краснодарскому краю Андрею Маслову представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту гибели чувашского футболиста Алексея Лесина в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Дело на контроль в центральном аппарате СКР взяли после обращения в социальных сетях отца погибшего Сергея Лесина с критикой следствия. 10 ноября на своей странице «Вконтакте» он опубликовал видеообращение. Отец спортсмена отметил, что многие задают ему вопрос, как все произошло.

«Этот же вопрос я задаю людям, которые ведут следствие. По всей территории пляжа работали круглосуточно камеры видеонаблюдения. В местах, где он находился в тот трагический день, также были камеры. Но получить эти записи мы не можем»,— отметил Сергей Лесин.

Он сообщил, что ответ им могут предоставить в течение 30 суток, после согласования с руководством. По его словам, «складывается ощущение, что кому-то выгодно спустить все на тормоза».

Утром 6 ноября очевидцы обнаружили в воде около берега в Сочи тело молодого мужчины. Предварительно установлено, что спортсмен вместе с коллегами находился в баре. Позже они переместились в другое заведение, которое Алексей Лесин самостоятельно покинул.

В СУ СК России по Краснодарскому краю завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Следователи осмотрели место происшествия, изъяли записи камер видеонаблюдения, а также опросили очевидцев и знакомых погибшего. По предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, смерть мужчины наступила в результате утопления.

Татьяна Ручкина

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