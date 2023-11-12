На Кубани количество вакансий в агросекторе выросло на 63%

На платформе «Авито Работа» в Краснодарском крае по итогам III квартала 2023 года число вакансий в группе профессий «Производство, сырье, сельское хозяйство» увеличилось на 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Краснодарского края Фото: администрация Краснодарского края

«В целом по России, как и в большинстве регионов, группа профессий "Производство, сырье, сельское хозяйство" лидирует по количеству объявлений о найме, опубликованных на "Авито Работе". В стране на нее приходится 18% вакансий от общего числа предложений на платформе, в Краснодарском крае — 15%. Это не самый высокий показатель среди традиционных аграрных регионов. К примеру, на Алтае доля вакансий в отрасли составляет 21%, в Саратове и Ставрополе — 17%, в Воронеже и Ростове-на-Дону — 15%»,— рассказал региональный представитель «Авито Работы» в ЮФО Сергей Коновалов.

По словам эксперта, годовой прирост числа вакансий в категории «Производство, сырье, сельское хозяйство» в III квартале составил по стране 118%. По этому показателю Краснодарский край находится в середине рейтинга с такими лидерами, как Воронеж (прирост вакансий +123%) или Саратов (+106%). Для сравнения, в соседних регионах годовое увеличение предложений трудоустройства составило 91% в Ростове-на-Дону и 84% в Ставрополе.

В ООО «Винодельня "Шато Пино"» констатируют: дефицит специалистов очевиден. «Особенно остро стоит вопрос нехватки рабочих. В частности, водителей, трактористов, электриков, рабочих в цеха розлива, виноградарей. Наиболее напряженно это проблема ощутилась в сезон сбора и переработки винограда. Завод вынужден был перестраивать производственные процессы, чтобы, задействовав имеющийся персонал, выходить на плановые мощности переработки и розлива»,— рассказали в компании.

Основная причина дефицита кадров, по мнению представителя винодельни,— нежелание молодежи выбирать для себя рабочую профессию, несмотря на то что предприятие предлагает конкурентную заработную плату и обучает персонал. Винодельня ежегодно готова принимать студентов на практику. «В этом году на предприятие пришли работать выпускники профильных вузов. Уровень подготовки разнится в зависимости от учебных заведений, но, если говорить о серьезных вузах, которые многие десятилетия готовят кадры для аграрной отрасли, то в них подготовка традиционно на высоком уровне. Молодые специалисты приходят с достаточным теоретическим базисом, которому необходимо добавить практические умения и навыки современного виноделия»,— отметили в ООО «Винодельня "Шато Пино"».

Как ранее писал «Ъ-Кубань», число вакансий в сельском хозяйстве, размещенных на платформе hh.ru в Краснодарском крае, в 2023 году увеличилось на 45%.

Маргарита Синкевич

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