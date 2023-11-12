В Анапе арестовали начальника санатория МВД России «Юность»

В Анапе задержали начальника санатория МВД России «Юность» в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями (ч.3 ст.285 УК РФ). Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю, его заключили под стражу.

По данным следствия, руководитель санатория фиктивно устроил на работу не менее 110 человек с последующим оформлением на них отпусков без сохранения зарплаты. С 2019 по 2022 годы в экономический департамент МВД предоставлялись ложные сведения о количестве штатных сотрудников. При этом санаторию выделялись деньги на формирование фонда оплаты труда и образовавшейся экономии фонда, что привело к необоснованному расходованию бюджетных средств.

Следователи и сотрудники ФСБ России во время обысков в санатории изъяли документы и другие материалы. Назначена бухгалтерская экспертиза, допрашиваются свидетели среди сотрудников учреждения и устанавливаются возможные соучастники. В ближайшее время следователь планирует предъявить мужчине обвинение в инкриминируемом преступлении.

Татьяна Ручкина

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