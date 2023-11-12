Погибшего в Сочи чувашского футболиста Алексея Лесина похоронили в Чебоксарах

Днем 12 ноября в Чебоксарах прошли похороны футболиста из Чувашии Алексея Лесина, который погиб в Сочи на берегу моря. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ответственного секретаря Федерации футбола республики Романа Кожатова.

«На церемонию пришли его друзья, коллеги, семьи воспитанников — Алексей работал тренером по футболу. Все футбольное сообщество Чувашии скорбит»,— отметил господин Кожатов.

Спортсмена похоронили на кладбище в Яушах под Чебоксарами. На странице Федерации футбола Чувашской республики «Вконтакте» отмечается, что заключительный матч сезона во Втором дивизионе в Вурнарах начали с минуты молчания в память о погибшем экс-футболисте клуба «Химик-Август».

Алексей Лесин приехал в начале ноября на всероссийские соревнования в Сочи. 6 ноября он пошел с командой в бар. Позже они переместились в другое заведение, откуда футболист ушел один. По словам отца погибшего Сергея Лесина, у его сына с собой был рюкзак с вещами и документами, которые пока не нашли.

11 ноября СУ СКР по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). По предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, футболист умер в результате утопления.

Отец спортсмена на своей странице опубликовал видеообращение, в котором раскритиковал работу следователей. Он просит предоставить записи с камер видеонаблюдения, где находился его сын в последние часы жизни. После этого глава СКР Александр Бастрыкин потребовал от кубанских следователей доклад о ходе расследования по уголовному делу.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram