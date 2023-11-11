ВКС России нанесли авиаудары по объектам боевиков в Сирии

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли авиаудары по объектам боевиков в провинции Идлиб в Сирии. Об этом на брифинге сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон Вадим Кулить.

«10 ноября ВКС России нанесли авиационные удары в провинции Идлиб по объектам незаконных вооруженных формирований, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных войск, в результате которых поражены пункт управления и укрытие боевиков»,— сказал он.

Вадим Кулить добавил, что в районе Идлиба за последние сутки было зафиксировано три обстрела по правительственным войскам Сирии со стороны террористических группировок.

6 ноября Минобороны России сообщило, что боевики в Сирии готовят против российских военных провокацию с отравляющими веществами. В ведомстве предположили, что атаку планируют в южной части идлибской зоны деэскалации.

Петр Бузлаев