Пермские разработчики рассказали о новом человекоподобном роботе «Арди»

В Перми создали новый вид человекоподобных роботов под названием «Арди». Робот Арди – продукт пермской организации «Дабл Ю Экспо», созданный на основе робототехнической платформы Robo-C от компании «Промобот». Как рассказали в «Дабл Ю Экспо», робот обладает анатомичным движением механики, широким диапазоном микромимики и эластичной силиконовой кожей. Арди был представлен разработчиками на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ и вызвал ажиотаж среди ее посетителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Робот Арди на выставке «Россия» на ВДНХ, фото - «Дабл Ю Экспо» Фото: Робот Арди на выставке «Россия» на ВДНХ, фото - «Дабл Ю Экспо»

Человекоподобный робот может выражать эмоции, играть, петь и взаимодействовать с собеседником. Разработка основана на уникальном программном обеспечении с технологией Motion Capture, воспроизводящей эмоции, выражения лица и жесты человека. «Цель нашего проекта – представить передовые возможности робототехники и искусственного интеллекта, вдохновлять и развлекать аудиторию, демонстрируя потенциал роботов в различных сферах жизни и бизнеса», - отметила исполнительный директор «Дабл Ю Экспо» Екатерина Кокорина. По словам разработчиков, над сценариями робота работала команда режиссеров и сценаристов, а над подвижностью и мимикой - инженеры.

Благодаря представленному на выставке «Россия» роботу Арди, в первый день форума стенд Пермского края стал одним из самых посещаемых, к которому выстроилась длинная очередь. Всего стенд посетили около 10 тыс. человек. Робот рассказывал гостям стенда стихотворения и исполнял песни, знакомил с достопримечательностями Пермского края.

Компанию «Дабл Ю Экспо» зарегистрировали в Перми в августе 2022 года. Единственным учредителем общества является председатель совета директоров компании Promobot Алексей Южаков. Основным видом деятельности организации указана организация конференций и выставок. Источники сообщали, что ООО может выступить также организатором музея робототехники в Перми, планы по открытию которого уже несколько лет есть у компании Promobot.