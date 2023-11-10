Главные новости за 10 ноября. Белгород, Воронеж, Курск, Орел, Тамбов

Два многоквартирных дома пострадали при обстреле курского села со стороны Украины.

Открыта вакансия председателя арбитражного суда Воронежской области.

В Ливенском районе Орловской области обезвредили беспилотник.

Школу в Воронеже эвакуировали из-за обнаружения учебных гранат.

В Курской области частные клиники отказались от лицензий на аборты.

Главу отдела управления образования Белгорода подозревают в получении взятки.

Активы тамбовской военной инженерной базы выставили на торги за 218 млн рублей.

В Курской области ожидают крупнейшего урожая масличных в истории региона.