Главу отдела управления образования Белгорода подозревают в получении взятки

Оперативники УФСБ по Белгородской области вместе со следователями регионального управления СКР пресекли преступную деятельность руководителя одного из отделов управления образования мэрии облцентра. Об этом сообщили в спецслужбе.

В УФСБ отметили, что в отношении женщины возбуждено уголовное дело о взятке (ч. 5 ст. 290 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). В его рамках ранее были проведены оперативные мероприятия в управлении. Имя подозреваемой не раскрывается.

По версии следствия, в сентябре этого года женщина получила взятку от заведующей дошкольным учебным заведением за заключение с ней трудовых отношений. «Преступная деятельность должностного лица была вскрыта благодаря антикоррупционной работе, проведенной в ведомстве руководством администрации города», — отметили в ФСБ.

В белгородском управлении СКР уточнили, что руководитель отдела могла получить от заведующей учреждением 105 тыс. руб. Деньги предназначались в том числе за создание условий для прохождения тестирования, которое является обязательным для продления трудовых отношений. Женщине предъявлено обвинение, она заключена под стражу.

Сергей Толмачев

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