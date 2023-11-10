В Ливенском районе Орловской области обезвредили беспилотник

Подразделения радиоэлектронной борьбы обезвредили в Ливенском районе Орловской области беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.

«Место происшествия оцеплено для обеспечения безопасности населения и проведения правоохранительными органами необходимых мероприятий.

Ситуация находится под контролем, пострадавших нет»,— пояснил глава региона.

Над Орловской областью в последнее время стали чаще перехватывать украинские беспилотники. Последний случай был зафиксирован в ночь на 28 октября, когда в регионе были сбиты сразу четыре БПЛА. Часто одновременно с Орловской областью беспилотники сбивают в соседних регионах.

Что происходит в Черноземье 10 ноября в связи со спецоперацией на Украине — в онлайн-трансляции.

Олег Мухин