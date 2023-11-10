В Курской области ожидают крупнейшего урожая масличных в истории региона

Аграрии Курской области нынешней осенью могут собрать более 1,4 млн т маслосемян — на 12% больше, чем годом ранее. Это рекордный показатель в истории региона, сообщили «Ъ-Черноземье» в правительстве области.

Сейчас масличные культуры в Курской области обмолочены примерно на 500 тыс. га (93% от общей посевной площади). Намолочено более 1,35 млн т. Средняя урожайность превышает 27 ц/га.

Как замедлялась и затем ускорялась уборка зерновых в макрорегионе в 2023 году — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин