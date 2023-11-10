Активы тамбовской военной инженерной базы выставили на торги за 218 млн рублей

Конкурсный управляющий АО «2048 центральная инженерная база» (признано банкротом в 2021 году) Елена Удовиченко выставила на торги находящееся на юге Тамбова имущество компании. Речь идет о 21 лоте (земля со зданиями и без них, мебель и оборудование) с общей начальной ценой около 218 млн руб., следует из сообщения в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

С 2022 года имущество базы неоднократно выставлялось на торги. Но в 2023-м арбитражный суд отменил очередной аукцион: тогда выяснилось, что некоторые объекты находятся в собственности не компании, а РФ. Также некоторые покупатели и ФНС выступили против продажи участка под зданиями единым лотом. Суд поддержал позицию о необходимости соблюдения принципа единства земли и связанных с ней объектов.

Теперь состав лотов принципиально изменен. На продажу выставлены отдельные небольшие земельные участки — без строений либо с расположенными на них зданиями. Самый дорогой лот (начальная цена — 53,4 млн руб.) — участок площадью 4,1 га с 18 сооружениями на нем.

Заявки принимаются с 13 ноября по 15 декабря. Аукцион назначен на 18 декабря.

Как покупатели зданий инженерной базы теперь могут получить землю под ними — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин