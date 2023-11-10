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Открыта вакансия председателя арбитражного суда Воронежской области

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) опубликовала объявление об открытии вакансии председателя арбитражного суда Воронежской области. Заявления и документы от претендентов принимаются до 8 декабря.

Александр Кочетков

Александр Кочетков

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Александр Кочетков

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В 2018 году на этот пост на шестилетний срок был назначен Александр Кочетков, возглавляющий суд с 2012 года. Ранее о его отставке не сообщалось. Однако в мае 2022 года ВККС рекомендовала господина Кочеткова на должность председателя арбитражного суда Курской области. Этот пост освободился после смерти предыдущего председателя Андрея Левашова после тяжелой болезни в конце 2021-го.

Александр Кочетков родился в Тамбове. Окончил исторический факультет Тамбовского госуниверситета, юридическое образование заочно получил в Саратовской госакадемии. Имеет ученую степень кандидата юридических наук и ученое звание доцента. До поста председателя арбитражного суда Воронежской области занимал аналогичную должность в Тамбовской области.

Алина Морозова

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