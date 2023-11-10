обновлено 15:55
Школу в Воронеже эвакуировали из-за обнаружения предметов, похожих на гранаты
Учеников и сотрудников школы №74 в Воронеже на улице Переверткина эвакуировали из-за обнаружения возле здания двух предметов, похожих на гранаты. Занятия приостановлены, сообщила пресс-служба мэрии облцентра.
Обнаружившие подозрительные предметы воронежцы сообщили об этом в городскую службу спасения. Руководство учреждения оперативно сообщило о ситуации правоохранителям. Они прибыли на место и начали проводить необходимые мероприятия.
«В настоящее время никому ничего не угрожает. Дополнительная информация будет позднее от соответствующего ведомства»,— заключили в горадминистрации.
UPD: в пресс-службе мэрии Воронежа сообщили, что у школы были обнаружены учебные гранаты.