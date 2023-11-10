Школу в Воронеже эвакуировали из-за обнаружения предметов, похожих на гранаты

Учеников и сотрудников школы №74 в Воронеже на улице Переверткина эвакуировали из-за обнаружения возле здания двух предметов, похожих на гранаты. Занятия приостановлены, сообщила пресс-служба мэрии облцентра.

Обнаружившие подозрительные предметы воронежцы сообщили об этом в городскую службу спасения. Руководство учреждения оперативно сообщило о ситуации правоохранителям. Они прибыли на место и начали проводить необходимые мероприятия.

«В настоящее время никому ничего не угрожает. Дополнительная информация будет позднее от соответствующего ведомства»,— заключили в горадминистрации.

UPD: в пресс-службе мэрии Воронежа сообщили, что у школы были обнаружены учебные гранаты.

Алина Морозова

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