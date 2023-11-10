Минюст объявил издания «Гроза» и «Кедр.медиа» иностранными агентами

Министерство юстиции сегодня, 10 ноября, внесло в реестр иностранных агентов студенческое издание «Гроза», проект об экологии «Кедр.медиа», журналиста Сергея Шелина (Колдобского), псковского политика Алексея Малова.

Минюст приводит следующие основания для внесения в реестр:

проект «Гроза » «осуществлял действия, направленные на формирование негативного образа» России; «распространял недостоверную информацию» о решениях, принимаемых органами российской власти, в том числе в сфере образования. Минюст утверждает, что издание «пропагандировало образовательную иностранную организацию», признанную в РФ нежелательной, а также распространяло материалы иностранных агентов;

» «осуществлял действия, направленные на формирование негативного образа» России; «распространял недостоверную информацию» о решениях, принимаемых органами российской власти, в том числе в сфере образования. Минюст утверждает, что издание «пропагандировало образовательную иностранную организацию», признанную в РФ нежелательной, а также распространяло материалы иностранных агентов; «Кедр.медиа» участвовал в распространении материалов иностранных агентов, а также «недостоверной информации» о принимаемых российской властью решениях и проводимой политике, в частности в сфере экологии и природоохранной деятельности;

участвовал в распространении материалов иностранных агентов, а также «недостоверной информации» о принимаемых российской властью решениях и проводимой политике, в частности в сфере экологии и природоохранной деятельности; Сергей Шелин «осуществлял действия, направленные на формирование негативного образа» России, участвовал в создании материалов иностранных агентов. Господин Шелин, отмечает ведомство, корреспондент иностранного интернет-издания;

«осуществлял действия, направленные на формирование негативного образа» России, участвовал в создании материалов иностранных агентов. Господин Шелин, отмечает ведомство, корреспондент иностранного интернет-издания; Алексей Малов участвовал в создании материалов иностранных агентов; «распространял недостоверную информацию» о политике органов российской власти. Проживает за пределами России.

Лусине Баласян