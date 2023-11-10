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Комитет Госдумы поддержал проект о доступе силовиков к базам данных для их изменения

Комитет ГД поддержал проект о доступе силовиков к базам данных для их изменения

Комитет Госдумы по информполитике поддержал правительственный законопроект, согласно которому Минобороны, МВД, ФСБ, ФСО и ряд других структур могут получить право корректировать или закрывать сведения о своих сотрудниках в базах данных. Комитет рекомендовал Думе принять документ в первом чтении.

Как отмечается в проекте закона, правоохранители будут направлять требование оператору предоставить им доступ к информационным системам персональных данных, чтобы данные уточнили, извлекли, обезличили, заблокировали или удалили.

«Законопроект призван решить существующую сейчас проблему защиты персональных данных сотрудников спецслужб и правоохранительных органов, сведения о которых должны быть защищены от любого дополнительного интереса»,— подчеркнул глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн (цитата по «Парламентской газете»).  

Кроме того, согласно документу, с 1 марта 2026 года предлагается запретить эксплуатацию государственных, муниципальных и других информационных систем, включенных в реестр, к которым в течение полугода со дня внесения в реестр не приняты меры для обеспечения доступа к ним силовых ведомств.

В ходе общественного обсуждения законопроекта его раскритиковала Ассоциации больших данных (АБД, объединяет «Яндекс», VK, «Ростелеком», «МегаФон» и др.). По ее мнению, прямой доступ силовых структур к информационным системам, который планирует ввести правительство ради защиты «значимых персональных данных», нарушит их целостность и создаст для бизнеса угрозу нарушения других законов.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Эти базы — кого надо базы».

Александр Кислов

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