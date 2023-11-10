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Коммерсантъ FM
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Путин обсудил с членами Совбеза информационную безопасность

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности. Темой заседания стало обеспечение информационной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«У нас сегодня важный и очень актуальный — не только, кстати, для нашей страны, но для нас в особенности, тем более имея в виду текущую ситуацию,— вопрос о повышении эффективности мероприятий по обеспечению информационной безопасности России»,— сказал Владимир Путин на открытой части заседания.

Президент попросил выступить с докладом Владимира Селина, директора Федеральной службы по техническому и экспортному контролю.

Эксперты фиксируют рост отечественного рынка решений в сфере информационной безопасности во всех сферах. Речь идет о 90% российских разработок на предприятиях страны (по итогам 2022 года этот показатель доходил до 70%). Выручка российских компаний, работающих на рынке информационной безопасности, увеличилась вдвое и достигла 220–230 млрд руб.

О подходах к хранению информации — в колонке Татьяны Исаковой.

Анастасия Ларина

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