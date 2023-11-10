В Подольске возбудили дело о халатности после обрушения автомобильного моста

На региональной дороге Кутьино—Дубровицы Подольского городского округа обвалился мост через реку Пахру. Возбуждено уголовное дело по статье о халатности должностных лиц (ст. 293 УК РФ). Об этом сообщило управление Следственного комитета по Подмосковью.

Мост обрушился сегодня утром, 10 ноября. В это время по мосту ехал автомобиль. В результате пострадала женщина: ее увезли в больницу. По данным Telegram-канала Shot, она получила серьезные травмы груди и ног, а также ушиб головы.

В 2023 году на строительство и ремонт подмосковных дорог в Московской области выделили 45 млрд руб. Неделю назад пресс-служба губернатора Подмосковья сообщила, что с начала года в области отремонтировали более 1,5 тыс. км дорог.

Анастасия Ларина