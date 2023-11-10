Бренд кофе «Чибо» в СНГ сменит название на «Тибио»

Подразделение немецкого кофейного бренда Tchibo GmbH «Чибо СНГ», отошедшее в 2022 году местному топ-менеджменту, изменит название на Tibio. Об этом сообщается в письме компании в торговые сети от 3 ноября, которое есть у «Ъ».

Цветовая гамма пачки кофе и названия линеек Gold Selection и Gold Mokka не изменятся. Логотип Tibio сохранит стилистику Tchibo.

«Чибо СНГ» принадлежала немецкой компании Tchibo GmbH, которая объявила об уходе из России в августе 2022 года. «Чибо СНГ» выпускала кофе на фабрике «Гранд-НН» в Нижегородской области. Часть продукции импортировалась. Летом 2022 года «Чибо СНГ» перешла к ООО МВК ее гендиректора Михаила Ковалевского. Пир этом доля МВК осталась в залоге у Tchibo GmbH.

Подробнее — в материале «Чашка кофе для "Тибио"».