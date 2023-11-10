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Коммерсантъ FM
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HP Inc. начала ликвидацию дочерней компании в России

Американская технологическая компания HP Inc. запустила процесс ликвидации российской «дочки» ООО «ЭйчПи Инк». Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные Федресурса.

В 2015 году американская компания Hewlett-Packard разделилась на два независимых бизнеса — Hewlett Packard Enterprise (разработка и производство корпоративных IT-систем) и HP Inc. (выпуск персональных компьютеров и принтеров). Тогда же в России было зарегистрировано юрлицо HP Inc.— ООО «ЭйчПи Инк».

«ЭйчПи Инк» специализировалась на продаже вычислительной техники, оргтехники и другого оборудования под брендом HP, его технической поддержкой, гарантийным обслуживанием, а также оказывала услуги печати, консультационные и маркетинговые услуги.

В конце февраля 2022 года HP Inc. объявила о приостановке поставок в Россию. В мае того же года компания завершила все операции в стране, а российская «дочка» прекратила заключение новых договоров и заказов и начала сокращать сотрудников. По итогам 2022-го выручка «ЭйчПи Инк» сократилась на 64% относительно результатов 2021 года, до 15 млрд руб., чистый убыток составил 1,7 млрд руб.

Милена Костерева

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