Отстрел везде поспел

В Самарской области выясняют обстоятельства задержания группы подозреваемых в браконьерстве, которые пытались скрыться от егерей в охотничьих угодьях Кинель-Черкасского района. В отделе полиции ОМВД России по Кинель-Черкасскому району Самарской области возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 258 УК РФ (браконьерство). Одним из фигурантов является помощник врио главы правительства Самарской области Антон Чередников.



Инцидент произошел в понедельник, 6 ноября, на территории одного из охотничьих угодий Кинель-Черкасского района. Несколько мужчин попытались скрыться от егерей при попытке проверить разрешительные документы. Путевки на оказание охотничьих услуг у группы не было, а в их автомобиле были найдены туши убитых кабанов. Одним из охотников оказался помощник врио главы правительства Самарской области Антон Чередников, о чем он сам заявил егерям. По данным источников „Ъ“ в правоохранительных органах, на прибывших на место происшествия полицейских пытались оказывать давление, однако уголовное дело все же было возбуждено.

Антон Чередников ранее работал в администрации губернатора Самарской области, занимая пост руководителя управления кадровой политики. Он также являлся руководителем ГБУ СО «Региональный центр недвижимости» (РЦН), ГКУ СО «Самарский региональный ресурсный центр». Антон Чередников — кандидат юридических наук.

Кандидатура Виктора Кудряшова, чьим помощником является Антон Чередников, до сих пор не согласована на должность председателя правительства из-за скандала, связанного с антироссийскими высказываниями его сына Юрия. В отношении последнего сейчас Генпрокуратура РФ проводит проверку. Виктор Кудряшов работает в статусе врио главы кабинета министров.

В ГУ МВД России по Самарской области подтвердили информацию о возбуждении уголовного дела. В правительстве региона ситуацию официально не комментируют. Дозвониться до Виктора Кудряшова и получить его комментарий не удалось.

В конце октября 2021 года на территории охотничьего хозяйства «Лебедка» в Лысогорском районе Саратовской области был задержан депутат Госдумы РФ Валерий Рашкин, застреливший лося. Калининский районный суд в апреле 2022 года признал политика виновным по ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору) и приговорил его к трем годам лишения свободы условно с ограничением свободы на два года. Валерий Рашкин признал вину и компенсировал ущерб, купив лося для охотозяйства. В мае 2022 года Госдума досрочно лишила Валерия Рашкина депутатских полномочий.

Исполнительный директор «Альянса Защитников Животных» Юрий Корецких отметил, что подобные ситуации с браконьерами-чиновниками или браконьерами-депутатами редко завершаются вынесением приговора. «Случай с Валерием Рашкиным чуть ли не единственный, при этом бывший депутат все равно отделался условным сроком. Подобные дела редко доходят до суда. Если же самарского чиновника все же признают виновным, то и на государственной должности ему не место», — рассказал господин Корецких.

Независимый юрист и общественный активист Константин Толкачев полагает, что браконьерам в случае доказательства вины может грозить серьезное наказание. «Такое деяние наказывается штрафом в размере до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет. Уверен, что личный контроль депутата Госдумы Александра Хинштейна приведет к тому, что процессуальные перспективы дела будут реализованы в полном объеме и его передадут в суд», — отметил юрист.

Евгений Чернов