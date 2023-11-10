МСП просится в столовую

Малый бизнес, работающий в сфере организации питания, жалуется генпрокурору и уполномоченному по правам предпринимателей на условия конкурсов в Ульяновской области для заключения госконтрактов по поставкам питания в гос­учреждения. Предприниматели заявляют, что оказываются в заведомо проигрышном положении, поскольку не имеют столько поваров и такие объемы выполненных контрактов, как у конкурентов — крупных компаний, занимающих доминирующее положение на рынке. УФАС нарушений законодательства в конкурсной документации не нашел. Между тем региональный бизнес-омбудсмен подтверждает, что на рынке соцпитания явный «перекос», и необходимо искать законные пути выхода из создавшейся ситуации.



Как стало известно „Ъ“, ульяновская компания «Галеас», работающая в сфере организации питания, направила обращения Генеральному прокурору РФ Игорю Краснову, прокурору Ульяновской области Андрею Теребунову и региональному уполномоченному по защите прав предпринимателей Ульяновской области Екатерине Толчиной с просьбой разобраться в ситуации с недопуском компаний малого бизнеса на рынок соцпитания (питание по государственным и муниципальным контрактам в больницах, детсадах, учебных заведениях).

В обращениях отмечается, что в настоящее время в регионе «основной способ размещения закупок» по организации питания госучреждениях (больницах) — открытый конкурс, где в качестве критериев помимо предлагаемой цены контракта используются такие условия, как общая сумма исполненных контрактов и количество сотрудников в компании, подающей заявку. В то же время практически не используется способ закупки в виде аукционов, когда для допущенных к участию заявителей (при наличии опыта, репутации и персонала) главным показателем становится цена.

В этих условиях, отмечается в обращении, победителями конкурса почти всегда становятся «наиболее крупные участники рынка, являющиеся монополистами и не являющиеся субъектами малого предпринимательства», потому что уже по определению малого бизнеса у него не может быть более 100 работников, а максимальная сумма контрактов «не может превышать установленных законом предельных величин».

«Полагаем, что в Ульяновской области государственные и муниципальные заказчики действуют в интересах определенных групп поставщиков услуг, в частности компании ООО „Альтернатива“», — отмечается в обращении. В качестве доказательства «Галеас» приводит ссылки на восемь конкурсов прошлого года по соцпитанию, где, как считают заявители, вследствие сложившейся системы закупок ООО «Альтернатива» стала победителем без снижения цены.

Напомним, рынок соцпитания (школы, детсады, больницы) в Ульяновске фактически поделен между ООО «Альтернатива» и «Торговый дом СПП» (теперь, после продажи ТД СПП, это «Город кафе»). В 2018 году УФАС подтвердило наличие картельного сговора «Альтернативы» и аффилированных с ней компаний. О низком качестве обедов в результате монополизации рынка ранее заявляли представители штаба ОНФ, региональной Общественной палаты и депутат Госдумы Алексей Куринный.

По итогам 2022 года выручка «Альтернативы» — 1,087 млрд руб., чистая прибыль — 74 млн руб. Выручка компании «Галеас» по итогам 2022 года — 44 млн руб., прибыль — 3,8 млн руб.

По словам директора ООО «Галеас» Натальи Макридиной, подобный принцип конкурсов применяется практически во всех крупных лечебных учреждениях Ульяновска. В августе этого года компания направила жалобу в УФАС на итоги конкурса по соцпитанию для психиатрической больницы, указав, что заказчик мог бы указать пределы по количеству сотрудников и объемам выполненных контрактов. «Совершенно непонятно, как может быть показателем качества огромное количество поваров, если для обеспечения исполнения контракта требуется всего пять-восемь человек. А так, когда нет ограничения, крупная компания представляет в заявке 280 поваров, которых у нас, конечно, нет, потому что нам ни к чему набирать столько народу», — отмечает директор «Галеаса». — «Именно для того, чтобы быть в близких „весовых категориях“ с „Альтернативой“, в прошлом году „Галеас“ набрала по совместительству много поваров „на перспективу“ и выиграла конкурс в наркологической больнице, значительно снизив цену, теперь «Альтернатива» подозревает конкурента в фиктивности договоров, требуя в арбитражном суде признать результаты конкурса недействительными».

«Точно так же невозможно нам тягаться с крупными компаниями по показателю объемов исполненных контрактов. У них миллиарды, у нас — миллионы. И как бы мы ни пытались снижать цену, даже на 50%, в итоге при такой системе всегда будет выигрывать крупная компания. Только я не понимаю одного: при чем тут качество — оно не зависит от объема контрактов и численности. Если бы заказчик указывал пределы численности, например, не менее 10 поваров, и общего объема исполненных контрактов, например, до 100 млн руб., то, наверное, не возникало бы таких проблем с малым бизнесом, и он бы мог на равных участвовать с крупными компаниями, как это происходит в других регионах», — отмечает Наталья Макридина.

УФАС своим решением от 14.08.2023 признала жалобу «Галеаса» «необоснованной», указав, что принципы оценки заявок, установленные конкурсной документацией, не противоречат постановлению правительства РФ №2604 от 31.12.2021, заказчик вправе по своему усмотрению формировать условия в пределах, определенных постановлением, и не обязан устанавливать пределы по критериям. Впрочем, комиссия УФАС также указала, что вопрос соблюдения антимонопольного законодательства в этом деле следует рассматривать отдельно.

Слова директора «Галеаса» подтверждают и другие представители МСП. Директор ООО «Рошкош» Виктория Попова сказала „Ъ“, что их компания тоже не может стать победителем в таких конкурсах, «как бы ни снижали цену». «Хотя у нас есть и опыт, и репутация, мы как малый бизнес оказываемся в заведомо проигрышной позиции. Это длится уже много лет и никак не меняется, несмотря на наши жалобы в разные инстанции. Мы про­анализировали подобные конкурсы в других регионах ПФО: везде в условиях конкурсов устанавливаются пределы, позволяющие участвовать малому бизнесу. Похоже, Ульяновская область осталась единственной, где пределов нет», — сказала директор. То же самое заявляет и работающий в этой сфере ИП Сергей Бабаев.

Гендиректор «Альтернативы» Андрей Толмачев сказал „Ъ“, что его «сам принцип конкурсов устраивает». Он подчеркнул, что «в сфере поставок продуктов питания это однозначно лучше аукциона, потому что, когда остается только критерий цены, за счет демпинга заказчик получает плохую услугу».

Получить комментарии УФАС не удалось. Глава управления Геннадий Спирчагов и руководитель профильного отдела Марина Степанова были в течение дня для комментариев недоступны.

Екатерина Толчина по­обещала детально разобраться с аргументами, изложенными в обращении и провести правовую экспертизу, «после которой уже будут сделаны выводы». «Однозначно, рынок перекошен, и надо все очень внимательно изучить и искать реальные законные пути выхода из ситуации», — сказала региональный бизнес-омбудсмен.

Сергей Титов, Ульяновск