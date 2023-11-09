Расходов на всех не хватит

Комитеты заксобрания Нижегородской области рассмотрели проект регионального бюджета на 2024 год. Министра финансов Ольгу Сулиму депутаты попросили увеличить расходы на газификацию поселков, субсидии общественному транспорту и господдержку сельского хозяйства. Глава минфина на эти предложения ответила, что все депутатские запросы должны идти ко второму чтению с обоснованием источника доходов. Однако областные депутаты поспешили заявить принципиальные поправки сейчас, так как потом им придется конкурировать за источники финансирования с поправками губернатора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

На совместном заседании комитетов областные депутаты обсудили в первом чтении проект бюджета Нижегородской области на 2024 год. Его доходы спланированы в объеме 292,2 млрд руб., расходы спрогнозированы в 295,8 млрд руб. Таким образом, дефицит бюджета на начальном этапе составит 3,6 млрд руб. Министр финансов области Ольга Сулима, расписав основные поступления доходов от налогов и акцизов, добавила, что по проекту федерального бюджета целевая финансовая помощь для Нижегородской области запланирована в размере 37,9 млрд руб.

По конкретным бюджетным статьям часть этих средств будет распределена уже в середине ноября.

На сферу образования расходы составят 68,4 млрд руб., 44,6 млрд — на социальную поддержку граждан, еще 44 млрд на здравоохранение, 29,9 млрд — на развитие транспорта, 13,8 млрд — на науку и технологии. 21,6 млрд руб. регион потратит на управление государственными финансами, еще 8,2 млрд запланировано на строительство новых школ в следующем году. 21,3 млрд составят расходы Дорожного фонда на содержание, ремонт дорог и развитие транспортной инфраструктуры.

Выслушав министра, депутаты попросили минфин увеличить в следующем году финансирование капремонта нижегородских школ. По оценке минобра, на это необходимо 17,6 млрд руб., но пока в областном и федеральном бюджетах предполагается 2,2 млрд. Председатель комитета по транспорту Владимир Солдатенков, заметив, что в области более 70% пассажирских перевозок приходятся на льготников, а метро необходимо, выступил за увеличение на 358 млн руб. субсидий на компенсацию выпадающих доходов.

«Рекомендовать можно что угодно, расчетов на эти деньги в минфине пока нет»,— ответила Ольга Сулима.

Председатель комитета по ЖКХ Вадим Беспалов напомнил, что «Газпром» в 2024–2025 годах планирует завершить прокладку газопроводов к шести северным районам Нижегородской области. Однако регион заложил всего в следующем году 1,6 млн на проектирование подключения к газовым сетям муниципальных и государственных учреждений в поселках, и это очень мало. Расходы на проектно-сметную документацию по газификации надо увеличивать до 30 млн или больше, заметил депутат Беспалов. «Обоснования от министерства ЖКХ пока нет, вносить вашу поправку в бюджет с голоса мы не имеем права», — ответила ему глава минфина.

Депутат Игорь Гордеев попросил увеличить на 2 млрд руб. (до 9 млрд) господдержку сельского хозяйства, ссылаясь на удорожание ГСМ, ставок по кредитам, падение закупочных цен на молоко и невозможность продать рекордный урожай из-за закрытых границ. Ольга Судима объяснила, что одномоментно выдать такие субсидии аграриям бюджет не может, но в течение следующего года возможно увеличение поддержки в зависимости от появления дополнительных доходов.

По поводу доходной части выступил только депутат Василий Суханов, сообщивший, что пока устно договорился с минградразвития повысить прогноз поступлений от аукционов КРТ с 300 до 500 млн руб.

В итоге заместитель губернатора Егор Поляков и спикер Евгений Люлин призвали депутатов «нормально» подготовить и внести свои предложения в минфин ко второму чтению бюджета, либо рассчитывать на его корректировки уже в феврале-марте 2024 года. Депутаты, которые зачастую не могут обосновать, за счет каких именно доходов можно запланировать дополнительные расходы, считают правильным заявлять свои поправки пораньше.

Как пояснил один из парламентариев, принципиальные вещи, вроде дополнительного финансирования капремонта ветшающих школ, исполнительной власти лучше обозначить сразу — при рассмотрении бюджета во втором чтении депутатским поправкам придется конкурировать с расходными инициативами губернатора.

Бюджет Нижегородской области в первом чтении было рекомендовано принять на пленарном заседании в конце ноября, а в декабре депутаты будут готовиться к предметному дележу средств при окончательном принятии закона о бюджете на будущий год.

Роман Кряжев