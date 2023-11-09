Мусор переваливают властям

Нижегородское отделение Общероссийского народного фронта и экологи предлагают создать институт единых региональных операторов обращения с ТКО наподобие фондов капитального ремонта. Ответственность за несанкционированные свалки сейчас несут муниципалитеты, а частные регоператоры жалуются на перегрузку машин, нежелание юрлиц заключать договоры обслуживания и невыгодные тарифы. Двухуровневая система вывоза мусора позволит разделить отходы и ответственность властей и операторов: первые будут контролировать сбор и транспортировку, вторые возьмут на себя утилизацию, захоронение и переработку, считают эксперты. Инициативу поддержали представители отрасли и областные власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ОНФ предлагает вернуть нижегородским муниципалитетам обязанности по вывозу мусора

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ ОНФ предлагает вернуть нижегородским муниципалитетам обязанности по вывозу мусора

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Ориентируясь на практику Белоруссии, руководство нижегородского отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) выступило с инициативой создания единого регионального оператора обращения с ТКО. С таким предложением общественники выступили на круглом столе, посвященном проблемам вывоза мусора. В нем приняли участие представители минэкологии, региональных операторов по вывозу ТКО и эксперты. Сегодня в девяти зонах Нижегородской области работают шесть операторов, отходы отвозят на межмуниципальные полигоны, за оборудование и содержание контейнерных площадок отвечают местные власти.

В то же время жители не перестают жаловаться на проблемы с вывозом мусора, а экологи — на новые несанкционированные свалки. Эксперты отмечают, что из-за сложной логистики мусоровозам часто невыгодно возить отходы на полигоны. Число машин у операторов ограничено тарифными планами, поэтому подвижной состав в основном сильно перегружен. Также не урегулирован вопрос с вывозом строительных и растительных отходов.

Руководитель нижегородского исполкома ОНФ Алексей Алехин считает, что эти системные проблемы невозможно решить, наказывая региональных операторов и лишая их статуса.

Так, в частности, произошло с обслуживавшим северные районы Нижегородской области ООО «Экостандарт», которого заменил филиал АО «Ситиматик». «Мы обсуждали проблемы с органами МСУ и пришли к выводу, что их должен решать не бизнес, а государство. Мусорная реформа сегодня реализуется совсем не так, как хотелось бы. Власти на местах говорят, что это государственная задача. Поэтому необходимо создать государственного регоператора по аналогии с фондом капремонта», — предложил господин Алехин. По идее ОНФ госоператор будет заключать договоры на вывоз мусора, собирать отходы и отправлять их на полигоны частников. Заниматься сбором и доставкой отходов могли бы муниципальные структуры, ответственные за благоустройство, подчеркнул Алексей Алехин.

Муниципальные власти поддержали идею, заверили руководители ОНФ: ответственность за несвоевременный вывоз отходов и нелегальные свалки ложится на них. Найти организаторов таких свалок сложно, и Росприроднадзор штрафует муниципалитеты на сотни миллионов рублей, обязывая устранить нарушения, напомнил представитель ведомства Арсен Газаров. Впрочем, мусор на площадки операторов незаконно сваливают и некоторые окружные администрации, подчеркнул предприниматель Александр Тумашов. При этом вывоз тех же неучтенных отходов на 500% превышает норматив, подсчитал директор нижегородского филиала ООО МСК-НТ Иван Егоршин.

«Нас пять лет с помощью административного ресурса заставляли это все вывозить. Но чудес не бывает: бензин стоит денег, людям надо платить зарплаты. А схемы генеральной санитарной очистки в муниципалитетах, регламентирующие движение потоков разных отходов и ответственность за них, вопреки федеральным нормам не разработаны», — посетовал господин Егоршин.

Директор ООО «Реал-Кстово» Алексей Панфилов добавил, что за вывоз мусора сегодня платят не все жители частного сектора, а добиться от МСУ сведений о прописке граждан, с которых собирают деньги, сложно. Бизнес также не торопится заключать договоры на вывоз ТКО и устраивает скандалы и разборки «из-за 29 рублей», рассказал господин Панфилов. При этом обязать абонентов заключать договоры на вывоз мусора никто не вправе. Привлечь бизнес к ответственности из-за моратория на проверки сегодня невозможно, добавил министр экологии Нижегородской области Денис Егоров. «Пока не будет серьезных штрафов, ситуация не изменится. Сегодня никто не может принудить юрлица ставить свои контейнеры на площадки», — подчеркнул министр.

Эколог Клара Романова поддержала идею создания единого регоператора или муниципальных операторов в крупных городских округах.

«Сегодня руководители таких округов не имеют ни власти, ни полномочий по регулированию обращения с отходами. Но с них спрашивают и за то, что контейнерные площадки завалены, и за то, что свалки образуются на землях МСУ или землях лесного фонда. Необходимо корректировать действующие нормы и создавать другую, более стратегическую систему обращения с отходами», — полагает госпожа Романова.

Участники совещания договорились доработать инициативу ОНФ и оформить ее как законодательную.

Владимир Зубарев