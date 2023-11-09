Главные новости за 9 ноября. Кубань, Крым, Адыгея

В частных клиниках Крыма перестанут проводить аборты. В Минздраве республики заявили, что медучреждения добровольно отказались от процедуры, чтобы не ухудшать демографическую ситуацию.

В Краснодарском крае ведутся поиски матери двоих детей из Ростова-на-Дону. Женщина оставила записку, в которой говорится, что она не хочет, чтобы ее нашли.

В Симферополе открыли памятник заместителю главы Херсонской области Кириллу Стремоусову, погибшему в ДТП год назад.

Полиция Краснодара нашла женщину, которая без причины ударила 12-летнюю девочку на одной из улиц города. Ее поместили в психиатрическую лечебницу.

Уставный капитал Универсального перегрузочного комплекса НСРЗ, которым владеет Новороссийский судоремонтный завод (входит в НМТП), вырос с 10 тыс. до 6,6 млрд руб.

На Кубани с 2021 года на модернизацию военных комиссариатов направили 418 млн руб.

В Армавире полностью осушат городское водохранилище. Это необходимо для очистки водоема.

В краснодарской школе №16 открыли «Парту Героя» в честь погибшего участника СВО Алексея Людскова.

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