На Кубани за три года на модернизацию военкоматов направили 418 млн рублей
На Кубани с 2021 года на модернизацию военных комиссариатов направили 418 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
За указанный период в регионе провели обновление военкоматов Анапы и Новороссийска. Идут работы по материально-техническому обеспечению объектов.
«Также запланированы три проекта — строительство здания военного комиссариата Динского района, приобретение здания для призывного пункта военного комиссариата Западно-Прикубанского округа Краснодара, проведение ремонта фасадов, кровли и зданий краевого военкомата, а также обустройство столовой на территории краевого сборного пункта»,— отметил атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.
План по весеннему призыву на Кубани был выполнен на 100%. Продолжается осенняя кампания. В ее работе задействованы 45 комиссий.
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