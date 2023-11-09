На Кубани за три года на модернизацию военкоматов направили 418 млн рублей

На Кубани с 2021 года на модернизацию военных комиссариатов направили 418 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

За указанный период в регионе провели обновление военкоматов Анапы и Новороссийска. Идут работы по материально-техническому обеспечению объектов.

«Также запланированы три проекта — строительство здания военного комиссариата Динского района, приобретение здания для призывного пункта военного комиссариата Западно-Прикубанского округа Краснодара, проведение ремонта фасадов, кровли и зданий краевого военкомата, а также обустройство столовой на территории краевого сборного пункта»,— отметил атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

План по весеннему призыву на Кубани был выполнен на 100%. Продолжается осенняя кампания. В ее работе задействованы 45 комиссий.

Анастасия Донскова

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