В школе Краснодара открыли «Парту Героя» в честь погибшего на СВО выпускника

В краснодарской школе №16 открыли «Парту Героя» в честь погибшего участника СВО Алексея Людскова. Как сообщает пресс-служба мэрии, мужчина был награжден орденом Мужества посмертно.

На мероприятии были родные и друзья погибшего. Офицер части, в которой служил Алексей Людсков, торжественно передал сыну героя Олегу медаль «За отвагу в специальной военной операции».

Алексей Людсков после школы ушел в армию. При прохождении службы ему вручили нагрудный знак «Гвардия», а также знак «Воин-спортсмен I степени» и III разряд по легкой атлетике. После начала спецоперации мужчина отправился добровольцем на СВО, подписав контракт о прохождении воинской службы в рядах ВС РФ.

Военнослужащий погиб в бою под городом Ясиноватая в ДНР. Выполняя боевую задачу, он спас товарищей. Алексея Людскова внесли в списки погибших ветеранов боевых действий специальной военной операции на Украине. За массовый героизм Владимир Путин присвоил 238-й артиллерийской бригаде, в которой служил выпускник школы, почетное наименование «Гвардейская».

Татьяна Ручкина

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