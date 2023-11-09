Городское водохранилище Армавира полностью осушат

В Армавире полностью осушат городское водохранилище. Это необходимо для очистки водоема, сообщает Telegram-канал администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Армавира Фото: пресс-служба администрации Армавира

Власти Армавира заключили муниципальный контракт на берегоукрепление и очистку пруда в парке «Городская роща». Реализовать проект планируют к сентябрю будущего года.

Работы будут вестись поэтапно. В первую очередь водоем осушат, слив воду с него в реку Кубань. После этого начнется ввоз грунта и углубление водоема. Также специалисты проведут реконструкцию действующего подводящего канала. Запланирована замена около километра металлической трубы, через которую в пруд будет поступать вода из Кубани.

Углубить пруд планируют на два метра. В мэрии объяснили, что это сделает воду чище — на дне будет мелкая галька. Вода также сможет перетекать в соседний пруд. Купаться в водохранилище будет нельзя — вода из Кубани не соответствует нормам.

Вячеслав Рыжков

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