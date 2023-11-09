Женщину, ударившую девочку в Краснодаре, нашли и поместили в лечебницу

Полиция Краснодара нашла женщину, которая без причины ударила 12-летнюю девочку на одной из улиц города. Нападавшей оказалась 41-летняя приезжая из Владивостока, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе городского УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / tipichkras Фото: t.me / tipichkras

В ведомстве заявили также, что, с учетом психического состояния задержанной, ее поместили в специализированное медицинское учреждение. Параллельно проводится экспертиза, направленная на установление степени причиненного вреда здоровью потерпевшей.

Инцидент произошел 6 ноября на улице Рашпилевской. Женщина ударила по лицу девочку, которая делала селфи.

Вячеслав Рыжков

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