Женщину, ударившую девочку в Краснодаре, нашли и поместили в лечебницу
Полиция Краснодара нашла женщину, которая без причины ударила 12-летнюю девочку на одной из улиц города. Нападавшей оказалась 41-летняя приезжая из Владивостока, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе городского УМВД.
Фото: t.me / tipichkras
В ведомстве заявили также, что, с учетом психического состояния задержанной, ее поместили в специализированное медицинское учреждение. Параллельно проводится экспертиза, направленная на установление степени причиненного вреда здоровью потерпевшей.
Инцидент произошел 6 ноября на улице Рашпилевской. Женщина ударила по лицу девочку, которая делала селфи.
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