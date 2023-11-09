На Кубани ищут мать двоих детей, сбежавшую из Ростова после визита полиции

В Краснодарском крае ведутся поиски матери двоих детей из Ростова-на-Дону. Как сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт», ее местонахождение неизвестно с 4 ноября.

31-летняя Алена Белан (Мельникова) ростом 170 см. У нее светло-русые волосы и карие глаза. В день пропажи она была одета в голубое платье, черно-белые кеды и темно-серое пальто. С собой у нее была зеленая сумка через плечо и темно-синяя спортивная сумка.

Мать женщины Инара рассказала «КП—Ростов-на-Дону», что накануне перед пропажей в магазин, где ее дочь работает директором, приходил сотрудник полиции. После этого женщина ушла из торговой точки в слезах, а на следующий день пропала. Разыскиваемая также удалила свои аккаунты из соцсетей и мессенджера, оставив лишь родственникам прощальное письмо. По словам матери пропавшей, в предназначавшейся мужу записке она сообщила, что не хочет, чтобы ее нашли.

Правоохранители выяснили, что последний раз телефон Алены Белан был в сети утром 5 ноября в Кропоткине. Мать женщины узнала, что ее дочь расплатилась кредитной картой за билеты на поезд в Невинномысск, а после в неизвестном направлении купила билеты на автобус.

Татьяна Ручкина

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