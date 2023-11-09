Уставный капитал «дочки» НМТП увеличили в 600 тысяч раз

Уставный капитал Универсального перегрузочного комплекса НСРЗ, которым владеет Новороссийский судоремонтный завод (входит в НМТП), вырос с 10 тыс. до 6,6 млрд руб. Сведения об этом опубликованы в системе «Спарк-Интерфакс».

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Доля АО «Новороссийский судоремонтный завод» в УК предприятия достигает 75%, еще 25% принадлежат АО «Лебединский горно-обогатительный комбинат».

О строительстве перегрузочного комплекса на базе судоремонтного завода в Новороссийске стало известно в октябре 2020 года. Инвестиционной программой были предусмотрены вложения в проект в объеме 108,4 млрд руб. до 2029 года. Планируется, что мощность терминала составит 12 млн тонн.

ООО «УПК НСРЗ» было зарегистрировано в 2021 году в Новороссийске. Транспортная обработка прочих грузов является основным видом деятельности предприятия. В 2022 году организация понесла убытки в размере 54,2 млн руб.

Анастасия Донскова

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