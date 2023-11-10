Киллер оказался подставным

В Омске начался суд над предпринимателем египетского происхождения Мохамедом Эльсайед Або Элелаа. По версии следствия, за €4 тыс. торговец фруктами заказал убийство своей жены, с которой не хотел делить имущество во время бракоразводного процесса. Киллера он также попросил впоследствии за 1,5 млн руб. убить еще одну женщину, чтобы завладеть наследством, которое бы перешло к ее недееспособному сыну, попавшему под его влияние. В роли киллера, принявшего оба заказа, выступил оперативник уголовного розыска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СК РФ по Омской области Фото: СУ СК РФ по Омской области

Куйбышевский райсуд Омска в четверг приступил к рассмотрению уголовного дела предпринимателя Мохамеда Эльсайед Або Элелаа, имеющего египетское и российское гражданства.

Как рассказала „Ъ-Сибирь“ официальный представитель управления Следственного комитета России по Омской области Лариса Болдинова, по версии следствия, в начале 2023 года коммерсант стал подыскивать исполнителя убийства своей жены, с которой не хотел делить имущество (квартира площадью 77,6 кв. м, автомашины Kia Soul и Lada Granta, гаражный бокс) во время бракоразводного процесса. Ее жизнь он оценил в €4 тыс.

С просьбой найти проверенного человека, говорится в деле, он обратился к своему знакомому. Последний написал заявление в полицию, рассказав о поступившем предложении.

Взяв коммерсанта в разработку, оперативники выяснили, что он родился в 1981 году в Каире, имеет высшее образование. Примерно 20 лет назад перебрался из Египта в Омск, открыв торговые точки.

Правоохранители решили подослать к подозреваемому подставного киллера, в роли которого выступил оперативник уголовного розыска. 5 февраля во время встречи, проходившей под контролем силовиков, предполагаемый заказчик передал лжекиллеру аванс €1 тыс., информацию о жертве, в том числе о месте работы и жительства, маршрутах ее передвижения, остановках общественного транспорта, которыми она пользуется. От «киллера», говорится в деле, мужчина потребовал фотоотчет, доказывающий, что его жена мертва. Преступление, согласно его пожеланиям, должно было быть замаскировано под нападение с целью ограбления.

Убийство женщины правоохранители инсценировали. Поняв всю серьезность намерений мужа, его супруга согласилась участвовать в постановке. В полиции «жертву» загримировали и сделали фотографии мертвого тела. Постановочные снимки «убитой», лежащей в луже крови, а также ее кошелек и водительские права «киллер» в доказательство выполнения заказа предъявил бизнесмену. Произведя окончательный расчет, предприниматель, указывается в деле, назначил «исполнителю» новую встречу, чтобы обсудить детали уже второго «заказа», о котором они прежде говорили вскользь. Подозреваемый, по данным следствия, просил за 1,5 млн руб. убить еще одну женщину, чтобы завладеть наследством, которое бы перешло ее сыну-инвалиду, попавшему под его влияние. Речь шла о двух квартирах на проспекте Карла Маркса и бульваре Победы площадью 55,4 и 44,6 кв. м и гараже.

После этого торговца задержали бойцы отряда специального назначения «Гром» УМВД России по Омской области. Следователи предъявили ему обвинение в приготовлении убийства по найму из корыстных побуждений (ст. 30, 33, ч. 2 ст. 105 УК РФ) и добились ареста. По информации управления СКР, вину в совершении преступления подследственный не признал, утверждая, «что хотел всех разыграть». В октябре предпринимателю вручили обвинительное заключение на арабском языке, дело поступило на рассмотрение суда.

В четверг по делу состоялось первое судебное заседание. На нем, по словам представителя объединенной пресс-службы судов Омской области Аскера Абишова, прокурор огласил обвинительное заключение, после чего суд установил порядок исследования доказательств. Следующее заседание назначено на 27 ноября.

Константин Воронов