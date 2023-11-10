Корпоратив в кадре

Спрос на аренду площадок для новогодних корпоративов по итогам октября в Сибири вырос в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. Вдвое чаще стали искать и организаторов праздника, подсчитали аналитики сервиса «Авито Услуги». Объем рынка возвращается к показателям 2021 года, уверены его участники. На динамику, по их словам, влияют отложенный спрос и дефицит кадров — работодатели стремятся создать привлекательные условия для сотрудников. В то же время на фоне инфляции затраты на праздничные мероприятия увеличились на 15–30%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Объем рынка услуг по организации новогодних мероприятий возвращается к показателям 2021 года, уверены его участники

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Объем рынка услуг по организации новогодних мероприятий возвращается к показателям 2021 года, уверены его участники

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Спрос на товары и услуги для новогодних корпоративов в Сибири по итогам октября вырос вдвое в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, проанализировали эксперты сервиса «Авито Услуги». В Алтайском крае интерес к организации новогодних корпоративов в этом году в четыре раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Наибольшая динамика по запросу потребителей приходится на такие праздничные услуги, как организация праздника (рост более чем в пять раз), банкеты и кейтеринг (рост более чем в два раза), фото- и видеосъемка (+78%).

В Красноярском крае спрос на частных специалистов по организации корпоративных праздничных мероприятий вырос более чем в три раза по сравнению с прошлым годом. Самыми востребованными стали такие праздничные услуги, как ведущий праздничной программы (рост в 14 раз), банкеты (в 7,5 раза). Также в три раза в октябре (к октябрю 2022-го) вырос спрос на организацию корпоративных праздничных вечеров в Новосибирской и Омской областях. При этом интерес к услугам визажистов увеличился за этот период в четыре раза, к услугам организаторов праздничного стола — почти в два раза. В Томской области спрос на «праздничные услуги» увеличился на 86% по сравнению с прошлым годом.

«К новогодним корпоративам всегда готовятся заранее, но в этом году предусмотрительность бьет все рекорды.

Ответственные за организацию праздника начали договариваться с арендодателями площадок, ведущими, музыкантами, кейтерингом и с другими провайдерами услуг почти за три месяца до Нового года», — отмечает руководитель категории «Деловые и хозяйственные услуги» в «Авито Услугах» Александр Семочкин. По мнению экспертов работодатели на фоне роста инфляции и колебаний курса валюты стараются заранее оплатить организацию праздничных мероприятий.

Высокий спрос корпоративных клиентов подтверждают участники рынка. По словам руководителя event-агентства «Граф Веселовъ» (Новосибирск) Романа Потапова, в 2023 году бронировать даты на праздничные мероприятия бизнес стал намного раньше. При этом объем рынка возвращается к показателям 2021 года. «Спрос однозначно вырос. На новогодние праздники все занято, несмотря на то, что прайс в этом году выше как минимум на 20%»,— рассказал господин Потапов.

Рост обращений по проведению корпоративов в целом обусловлен желанием компаний в условиях дефицита кадров создать привлекательные условия для сотрудников. Немаловажную роль в этом сыграл отложенный спрос — в период ковидных ограничений компании отказались от празднований, считает директор event-агентства Dominanta (Новосибирск) Евгения Петрова. По ее словам, ведущие праздничных мероприятий и диджеи на волне возросших обращений увеличили стоимость своих услуг в полтора раза. «Подняли цены не только топовые ведущие, но и новички. Если еще в прошлом году работа ведущего стоила около 30–45 тыс. руб., то в этом году от 50 до 70 тыс.»,— прокомментировала Евгения Петрова. Руководитель компании по организации развлекательных мероприятий «Квестория» (Красноярск) Максим Ломов отмечает, что услуги организаторов праздничных мероприятий выросли из-за увеличения стоимости реквизита, зарплат и цен на логистику.

Согласно данным сервиса Superjob, в 2024 году в России 39% опрошенных компаний планируют провести корпоративные мероприятия, причем больше трети (32%) предусмотрели эти траты в бюджете. Не планируют корпоративы в 2024 году 22% опрошенных компаний, затруднились с ответом 39%. Доля предприятий, которые заложили бюджет на корпоративные мероприятия в 2024 году, выросла по сравнению с предыдущими годами. Так, на 2022 год средства для проведения корпоративов предусматривали, согласно предыдущим опросам, 22% компаний, на 2023 год — уже 28%. По данным сервиса, прошлый пик активности компаний по организации корпоративных мероприятий пришелся на 2019 год. Тогда средства для празднований выделили 36% предприятий. Далее показатель начал снижаться — в пандемийный 2020-й бюджет на корпоративы предусмотрели 28% предприятий.

Лолита Белова