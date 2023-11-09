Главные новости за 9 ноября. Белгород, Воронеж, Курск, Тамбов

Воронежский футбольный клуб «Факел» не переедет весной на новый стадион. Ранее на новой арене планировалось завершить сезон 2023/24.

Бывшего вице-мэра Белгорода Алексея Романчукевича заподозрили в мошенничестве. Дело касается еще его работы в Липецке.

В Тамбове тарифы на коммунальные услуги могут вырасти на 15%. Решение утвердила гордума.

Бюджет Курской области в 2024 году планируется с дефицитом в 5,6 млрд рублей.

Активы тамбовского застройщика «Козерог» продают с торгов за 80,1 млн рублей. На продажу выставлены нежилые помещения, строительная техника и различное оборудование.

Экс-глава ГИБДД Воронежа Андрей Астанин назначен заместителем руководителя городского управления транспорта.

В Тамбовской области переизбрали глав Пичаевского и Моршанского районов. Первым продолжит руководить Виктор Лазутин, вторым — Павел Фетискин.

Пресс-службу правительства Белгородской области возглавила бывший главный редактор сетевого издания «Бел.ру» Оксана Артемова. В регионе также есть отдельная пресс-служба губернатора, за работу которой экс-журналист не отвечает.